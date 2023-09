5 ans d’amour et de défis pour Justin Bieber et sa femme Hailey

Le supercouple Justin-Hailey Bieber a célébré mercredi ses 5 ans de mariage en partageant plusieurs photos de l’évolution de leur relation sur Instagram. Voici 12 moments importants vécus par le populaire chanteur canadien de 29 ans au cours de cette période mouvementée.

Juillet 2018 : Le 9 juillet 2018, Justin Bieber annonce à ses abonnés Instagram, dans une longue publication, qu’il s’est fiancé avec Hailey. « Ce qui m’excite le plus, c’est que mon petit frère et ma sœur puissent voir un autre mariage sain et stable et recherchent la même chose », écrit-il.

Septembre 2018 : Le couple se marie lors d’une cérémonie secrète au palais de justice de New York.

Octobre 2018 : L’artiste est photographié pleurant dans sa voiture aux côtés de sa femme. Justin fera plusieurs sorties publiques au fil des années en racontant à ses admirateurs et ses abonnés ses combats en lien avec sa santé mentale.

Février 2019 : En entrevue pour le magazine Vogue, Justin Bieber admet avoir abusé du Xanax lorsqu’il était adolescent. Il confie avoir fait une désintoxication informelle en 2014.

Janvier 2020 : Lancement du documentaire YouTube en dix parties dans lequel Justin aborde les moments difficiles de sa carrière et de sa célébrité, ainsi que son mariage avec Hailey.

Janvier 2020 : Le même mois, le chanteur révèle dans une publication Instagram lutter contre la maladie de Lyme. Il fait aussi paraître sa première chanson en plus de 4 ans : Yummy.

Février 2020 : Lancement de son album Changes.

Mars 2020 : Le chanteur, qui souhaitait lancer une tournée mondiale, doit reporter son projet lorsque survient la pandémie.

Mars 2021 : Justin Bieber lance son album Justice.

Mars 2022 : Hailey Bieber, qui souffre de symptômes s’apparentant à un AVC, est conduite à l’hôpital. On découvre un petit caillot de sang dans son cerveau, ce qui provoquait un léger manque d’oxygène.

Juin 2022 : Justin reçoit un diagnostic du syndrome de Ramsay Hunt, le forçant à annuler deux concerts à Toronto. En septembre, il reporte toute sa tournée mondiale Justice World Tour (jusqu’en 2023) pour prendre soin de sa santé. Ce syndrome est un trouble rare paralysant un côté du visage, causé par une réactivation du virus de la varicelle. Il annonce le tout à ses fans dans une vidéo Instagram.

Mars 2023 : Tout au long de ces 5 années de mariage, Justin et Hailey ont eu à faire face à de nombreux messages de haine. Notamment contre Hailey Bieber, de la part des intenses admirateurs de Selena Gomez, l’ancienne petite-amie de Justin. En mars 2023, Selena révèle sur Instagram qu’Hailey l’a contactée pour lui demander une trêve et lui parler des menaces de mort qu’elle reçoit. La chanteuse somme ses abonnés d’être gentils. « Personne ne devrait avoir à vivre de la haine et de l’intimidation », écrit-elle.