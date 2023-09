CARRIER, Denise



À son domicile, est décédée paisiblement, à l'âge de 82 ans, madame Denise Carrier, épouse de monsieur Jean-Marie Mailloux. Elle était la fille de feu Aimé Carrier et de feu Rose-Anna Morin. Elle demeurait à Lac-Etchemin. Outre son époux Jean-Marie, elle laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Denis Sauvageau), Nancy (Normand Lamontagne) et Éric; ses petit-enfants : Mélissa (Guillaume Nadeau), Anne-Marie (Benoit Dallaire), Hélène (Julien Lemay), Daniel, Émilie (Philippe Lachance), Charline (Shaun Drouin), Jérôme (Alexina Mercier), Olivier (Vanessa Caron), Jean, Sarah (Kaven Asselin), Jasmine et Édouard; ses arrière-petits-enfants : Maya, Tommy, Eva, Charles, Camille, Léo, Louis, Lucie, Stella, Rose, Amélia, Mathias, Lily, Ély et Hubert; ses frères et soeurs : Rose-Aimé (feu Jean-Noël Hallé), feu Lionel (Mariette Cantin), feu Estelle (feu Roland Lemelin), feu Réjeanne (feu Léonard Gosselin), feu Georges (feu Marguerite Gagné), feu Jean-Paul (Huguette Verret), Aurèle (feu Michèle Lévesque), Jean-Noël (Réjeanne Girard), feu Benoit, feu Rolland (feu Gisèle Bussière) et feu Laurence (feu Camil Paradis); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mailloux : feu Ruth (feu Bruno Arguin), Monique (feu Robert Chamberland), Brigitte (feu André Joncas), feu Raymonde (feu Georges Couture), feu Jean-Berchmens (Lucie Blanchette), Paul-Henri (feu Claire Gagné) et Nicole (feu Robert St-Hilaire). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence du Belvédère du lac pour leurs bons soins. La famille vous accueillera au complexeà compter de 10h30.