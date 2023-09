BOULET, Jacques



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 28 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jacques Boulet, époux de dame Micheline Poitras, fils de feu Jeanne Breton et de feu Armand Boulet. Il demeurait à Québec.a famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Sylvie Gosselin), Jean (Paule Renaud) et Guy (Esther Lepire) ; ses petits-enfants : Véronique (Carl Girard), Catherine (Martin Tardif), Marie-Pier (feu Alexandre Lepire), Claudia (Justin Lessard), Laurence (Mathieu Martin), Audrey (Simon Auclair), Justine (Alexandre Paquet); ses arrière-petits-enfants : Alexie, Rafaëlle, Roméo, Jacob et Nolan; son frère et ses soeurs : feu Madeleine (feu Edward Hobbs), feu Jean-Marc (feu Thérèse Dubois), feu Jeannine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poitras : Jacques (Denise Deslauriers), feu Louise (Jacques Landry), Claudette (Dr Jean Benoît), feu Jean (feu Louisette Lambert), feu Gilles. Il laisse également dans le deuil les enfants de Paule (conjointe de Jean) : Philippe-Alexandre Robitaille (Amélie Fortin), Keith-Andrew Robitaille et leurs enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de la Rivière, son milieu de vie des trois dernières années ainsi que le personnel du CHSLD du Boisé pour les bons soins palliatifs qu'il a reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com