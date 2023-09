CHAMBERLAND, Jeannine Poulin



Le 23 août 2023 est décédée Jeannine Poulin Chamberland, à l'âge de 96 ans, épouse de feu René Chamberland. Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles, Lise, Nicole (Paul-Émile Kack), Danielle, Lorraine, Doris, Simon et Renée (Richard Gaudreault), ses petits-enfants Steve Larochelle, Jean-François Garneau, Sébastien Garneau, Karine Chamberland, Michel Boudreau, Marilyn Boudreau, Danielle Boudreau, Patrick Boudreau, David Boudreau, Emma Chamberland, Matis Chamberland, Bianca Chamberland, Roxanne Chamberland et Anthony Chamberland, ses arrière-petits-enfants, son frère Gaston et sa soeur Thérèse ainsi qu'autres parents et amis. Elle rejoint ses enfants Jean-Yves et Pierre. Les condoléances auront lieude 9h à 13h auLa mise en terre aura lieu mercredi le 20 septembre à 11h au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides.