DEMONTIGNY, Lisette



Au Centre d'hébergement St-Raymond, le 2 septembre 2023, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Lisette Demontigny, fille de feu madame Évangeline Vezina et de feu monsieur Elzéard Demontigny. Elle demeurait à Saint-Raymond.Aucun événement funéraire n'est prévu, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. L'inhumation de l'urne se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont dans l'intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaetan et Pierre (Charlene Haché); ses petits-enfants: Kim (Pyer-Luk Fontaine) et Francis (Audrey Reid); ainsi que ses neveux, nièces et amies. Remerciements à tout le personnel du centre d'hébergement de St-Raymond pour les soins exceptionnels jusqu'à la fin du chemin, ainsi qu'à Odette Langton pour son support dévoué et les soins personnels prodigués.