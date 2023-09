TRUDEL, Diane



À son domicile, le 13 août dernier, est décédée madame Diane Trudel. Elle était la fille de Monsieur Roland Trudel et de Madame Françoise Martel. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère Michel, (feu Hélène Fortier), son neveu Jean-Dominique, sa nièce Stéphanie (Pascal Morin) ses oncles et tantes ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 10h.