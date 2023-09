FILLION, Antoinette



À l'Hôpital, de L'Enfant-Jésus, le 10 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Antoinette Fillion, épouse de feu monsieur Marcel Tremblay. Elle était la fille de feu madame Régina Tremblay et de feu monsieur Antoine Fillion. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 20 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h30 au centre commémoratif, jour des funérailles, vous êtes invités à vous rendre directement à, où la famille vous accueillera à compter de 13h,. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Grégoire-de-Montmorency. Madame Fillion laisse dans le deuil son fils Serge Tremblay. Elle était la soeur de : feu Benoît (feu Marielle Carbonneau), Léopold (Yolande Cauchon), feu André (feu Jeanne Ross), Joseph (feu Monique Huot), Jean-Guy (Annette Rancourt), Aline (Guy-René Dumont), René (feu Jeannette Cauchon), feu Gabriel (Brigitte Blouin (feu Benoît Breton)), Gisèle (Rodrigue Lafond) et Grégoire (Gisèle Laberge); la belle-sœur de : feu Simone Tremblay (feu Jean-Paul Martineau), feu Jean-Charles Tremblay, Pauline Tremblay (feu Fernand Rainville) et Jean-Marie Tremblay (Lucienne Lajoie). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls et sa filleule : Maurice Fillion, Bruno Fillion et Caroline Fillion ainsi que plusieurs autres neveux et nièces des cousins, cousines et des ami(e)s, incluant les résidents et le personnel de La Belle Époque. Un remerciement spécial au personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et l'équipe de la Résidence La Belle Époque pour leur dévouement et les bons soins prodigués.