BARRETTE, Jean-Claude



1943 - 2023À l'Hôpital St-François d'Assise, les 26 août et 3 septembre 2023, sont décédés monsieur Jean-Claude Barrette et madame Gisèle Goudreault. Monsieur Barrette était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Barrette et feu madame Auxilia Rhéaume. Madame Goudreault était la fille de feu monsieur Cyrille Goudreault et feu madame Cécile Girard. Ils demeuraient à Québec. Ils laissent dans le deuil leurs enfants : Mario (Martine Chassé) et Manon (Mario Villeneuve); leurs petits-enfants : Tommy et Malik. Ils laissent également dans le deuil le frère de monsieur Barrette : René (France Bernier) ainsi que Jocelyne Roger; les membres de la famille de madame Goudreault : Pauline (feu André Bédard), Marcel (Françoise Geoffrion), feu Paul (Francine Gagnon), Raymond (Corinne Chamberland) et Mariette (feu Carol Lespérance, Steve Seaborn). Ils laissent aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Barrette et madame Goudreault au :La famille recevra les condoléances le dimanche 17 septembre 2023, de 13h à 16h, au salon du complexe. La mise en terre des cendres se fera à une date ultérieure. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise, tout particulièrement la docteure Sophie Breton, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Goudreault et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques.https://www.societealzheimerdequebec.com/https://spcanada.ca/