CHEVARIE, Antoine



Le 10 septembre 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Antoine Chevarie, épouse d'Aline Caron. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yvan (Audrey), Édith, Chantal (Nicolas), Anne (Jean-Sébastien), les enfants d'Aline; Andrée (Pierre), Alain (Anna), Sandra (Hector), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Isabelle (Aubin), ses frères François (Roseland), Jean-Baptiste (Rosette) et Pierre (Ginette), ses beaux-frères, ses belles-soeurs ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra vos condoléancesde 11 h à 16 h au:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sclérodermie Québec au 550 chemin Chambly, bureau 40, Longueuil, Qc, J4H 3L8, tél. 514-990-6789, courriel : info@sclerodermie.ca