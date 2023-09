GARIÉPY, Jean-Claude



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 31 août 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Gariépy, époux de madame Olivette Roy, fils de feu madame Rose-Aliette Morin et de feu monsieur Paul-Émile Gariépy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Claire (Joël Dion) et Line (Roger Couturier); ses petits-enfants : Marianne, Frédéric (Arianne), Maxime et Lydia (Félix-Antoine). Il était le frère de : feu Louise (Michel Gagné) et Nap (Arlette Harrison). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères Paul Roy (Elaine Booth) et Pierre Dufault (feu Michelle Roy); ses belles-sœurs Denise Roy et Charlotte Lacasse (feu Angelo Roy) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a rejoint ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement, leur chaleur et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.