FRANCOEUR, Rollande Charest



Au C.H.U.L, le 6 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Rollande Charest, épouse de monsieur Raymond Francoeur, fille de feu Marie-Jeanne Beaupré et de feu Léonard Charest. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond; ses enfants : Denise (Normand Fortier), Suzanne (Luc Martel) et Jean (Cathy Dion); ses petits-enfants : Dominique, Michelle, Simon, Alexis, Elise, Félix, Thomas et Antoine; ses belles-sœurs : Mireille Boisvert, Denise Bergeron, Cécile Francoeur, Nicole Trottier et Germaine Roy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.