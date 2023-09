FOURNIER, Odette



Au CHUL, le 3 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Odette Fournier. Elle était la fille de feu dame Fernande Caron et de feu monsieur Robert Fournier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères : Marc (Jeannine L'Espérance) et Vincent; sa sœur Mabel (Richard Dubuc); ses neveux et nièces : feu Manon Fournier, Danielle Fournier, Marie-Josée Dubuc (Benoit Thibault), Annie Dubuc (Gaétan Lareau), Jean-François Dubuc (Isabelle Fortin), André Dubuc (Isabelle Pouliot), Carine Fournier (Yves Larente), Julie Fournier (Simon Éthier) et Benoît Fournier (Karine Bernier); ses deux filleules : Julie Fournier et Kamille Thibault-Dubuc; ses petits-enfants comme elle aimait les appeler : Guillaume, Kamille, Rosalie, Chloé, Mathilde, Jessie, Samuel, Jade, Vincent, Viviane, Clarence, Tommy, Juliette, Olivier, Maxime et Marie-Laurence; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.