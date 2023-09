BOUTOT, Roland



Le 24 aout 2023 à l'âge de 93 ans est décédé Mr Roland Boutot à l'âge de 93 ans. Il était l'époux de madame Carmen Aubut et le fils de feu dame Ida Caron et de feu monsieur Thomas Boutot. Il demeurait au Lac des Aigles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Serge, Daniel, Michel, Yves, Mario; ses petits-enfants : Yannick, Alexandre, Geneviève, Samuel, Gabriel, Jonathan, Tiffany, Stéphane, Laurence et Jade; Ses frères et sœurs : Rhéa, Magella, Jamal, Herol; Ses belles-sœurs de la famille Aubut : Anita et Jacqueline. Ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et amis. Mr Roland Butot était vétéran de la guerre de Corée. Un merci spécial au personnel de la maison Paul Triquet pour les bons soins prodigués.