GOSSELIN, Michel



C'est entouré des siens, le 29 août 2023, à l'âge de 73 ans, qu'est décédé Michel Gosselin, époux bien aimé de France Marchand, fils de feu Françoise Méthot et de feu Antonin Gosselin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse France, ses enfants : Marie-Eve (Denis) et Jean-Philippe; ses petites-filles : Lauri-Anne et Léa-Maude; ses frères et soeurs : Gilles (Marguerite), Roger (Claudette), Richard (Claire), Martine (Serge), Conrad (Danielle), Jean (Maude) et Ginette (Jacques), ainsi que sa belle-mère Françoise Marchand, ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Pierre (Diane), Claude (Catherine) et Diane (Raymond), sans oublier ses neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 12h.et l'inhumation des cendres se fera au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du Cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Site web : https:// www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ Des formulaires seront disponibles sur place.