POULIN GOSSELIN, Jeanne



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 31 août 2023, à l'âge de 95 ans, s'est éteinte tout doucement, entourée de ses enfants, madame Jeanne Poulin, épouse de feu monsieur Jean-Paul Gosselin. Elle était la fille de feu Ludger Poulin et de feu Onia Lacroix. Elle demeurait à Saint-Flavien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Nicole Blanchet), Carole (André Blanchet), Gérald (Gynette Sévigny), Sylvie (René Boucher), France (Mario Hamel), Stéphane (Mélanie Couture); ses 12 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants; ses frères: feu Marcel, feu Conrad, feu Paul-Émile (Annette Paradis) et sa soeur Marguerite (feu Clément Blier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gosselin: feu Fernand (Gervaise Vigneault), feu Lauréat, feu Doris (feu Gédéon Demers), feu Iris (Cécile Turcotte), feu Mariette (feu Jean-Marie Deroy), feu Raymond (Suzanne Bergeron) ainsi que plusieurs nièces et neveux. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire et de la Résidence Marie-Pier de Saint-Flavien pour tous les bons soins et l'attention donnée à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 15 septembre 2023 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation Élizabeth et Roger Parent, site internet : www.fondationparent.org.