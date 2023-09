BASIOUCK, Yvan-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 septembre 2023, à l'âge de 72 ans et 5 mois, est décédé M. Yvan-Pierre Basiouck. Il était le fils de feu M. Gilbert Basiouck et de feu dame Annette Vézina. Il demeurait à Beauport, Québec. Il est allé rejoindre ses trois frères : Serge, Pierrot et Claude-Henri. Il laisse dans le deuil ses soeurs : Nicole (Claude Lajoie), France-Hélène (William Cox) et Elisabeth (Michel Gignac) ; ses neveux et nièces : Jason (Mara), Ted (Catherine), Catheryne (Brett), Marie-France (Harold), Anne-Marie (Sébastien) et Pierre (Jessica) ; ses petits-neveux et nièces : Dylan, Emma, Liam, Samantha, Catalina, Louanna et Elio ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire