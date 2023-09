JOBIN, Stella Matte



Au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 25 août 2023, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée madame Stella Matte, épouse de feu monsieur Henri-Paul Jobin, fille de feu madame Dulcina Dussault et de feu monsieur Ovide Matte. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 10h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Matte laisse dans le deuil ses fils : Michel (Maryse Germain), Réjan (Micheline Légaré), feu Denis (Sylvie Cervant, Martin Jacob), Yvan (Danielle Trépanier); ses petits-enfants : Eliane (Eric Duval) et Isabel, Samuel (Marie-Pierre Dufresne), Priscilla, Martin et Laurie (Jeremy Brassard Bouchard), Marie-Pier (Alain Poirier), Anne (Stéphane Moisan), Laurent et Michelle; ses arrière-petits-enfants : Charlie, Tom, Éli, Aude ; sa soeur Rita ; son beau-frère et ses belles-soeurs : Jean-Pierre Dion, Marie-Rose Chantal Jobin, Irène Baribeau Jobin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir et de la Résidence O'Sommet de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca