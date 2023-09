RICHARD, André



Au Centre d'hébergement Champlain-de-Chanoine-Audet de Saint-Romuald, le 1er août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Richard. Il était le fils de feu Joseph Richard et de feu dame Hélène Lemay. Il demeurait à Ste-Foy. Il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Irène (feu Georges Lemay), feu Paul-Émile, Marie-Berthe et Jeanne d'Arc; ses neveux et nièces : France Lemay (François Laliberté), Richard Lemay, Hélène Lemay (Jean Frachon), leurs enfants et les conjoints; plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Chanoine-Audet pour les excellents soins de fin de vie prodigués, leur humanité et leur dévouement exceptionnel., où la famille vous accueillera à compter de 10h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.