AUDET, Roger



À l'Institut Universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec (IUCPQ), le 29 août 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Roger Audet, époux de madame Diane Turgeon, fils de feu madame Éva Poirier et de feu monsieur Léonard Audet. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.Outre son épouse Diane, il laisse dans le deuil sa fille Annie (Julien Roy); ses petits-enfants Ariane, Raphaël et Alexandre; ses frères et sœurs Antoinette (feu Raymond Chatelain), Marielle (feu Paul Naud), Micheline (feu Romain Rousseau), Margot (Claude Carmichael), Jacques (Francine Millette), Réal (Suzanne Charbonneau) et Marcel; ses beaux-frères et belles-sœurs Suzanne (feu Guy Delage) et Marc-André (Nicole Fournier). Il laisse également derrière lui de nombreux neveux, nièces et ami.es. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 13 h 30.Ceux et celles qui le souhaitent pourront assister à la cérémonie au moyen de la web diffusion en activant la caméra rouge de l'avis de décès ainsi que le bouton " visionner la cérémonie ". L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière de l'Ancienne-Lorette. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ pour leur accompagnement bienveillant tout au long de son combat. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec (IUCPQ)- fondation-iucpq.org et la fondation Québécoise du cancer- cancerquebec.ca