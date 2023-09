TREMBLAY, Nicole



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement de Québec, le 6 avril 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Nicole Tremblay, entourée de l'amour de sa grande famille et de leurs proches. Elle demeurait à Québec.Fille de Marguerite L'Heureux et de feu Marcel Tremblay, elle était une mère et une grand-mère aimante et attentionnée. Son départ laisse un grand vide dans la vie de ses deux fllles (et leur conjoint); Elsa d'Andrea et Heloise Fitzpatrick; leurs enfants respectifs: Erika et Elisha, Zed, Alexandre et Bille Neige. Elle laisse également dans le deuil sa mère Marguerite L'Heureux; ses frères et soeurs: Lise, Harold, Liliane, Aline, Jacques, Marie, feu André, Hélène, Louis, François et leur conjoint, conjointe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Les cendres iront au Mausolée du Cimetière Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.