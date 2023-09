FECTEAU, Raymonde



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 3 septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Raymonde Fecteau, fille de feu madame Georgette Laberge et de feu monsieur Joseph Fecteau. Elle demeurait à L'Ange-Gardien.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière L'Ange-Gardien à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy Létourneau (Martine), Lucie Létourneau (Daniel), Andrée Létourneau (Luc); ses petits-enfants : Audréanne (Jean-Christophe), Guillaume (Audrey), Maxime, Philippe et Richard (Danaé); son arrière-petite-fille : Zoey; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier Dre Johanne Provencher, le personnel soignant des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg et celui de la Résidence Saint-François et Dre Julie Lemay de l'aide médicale à mourir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 485, rue du Pont, Québec (Québec), téléphone : 418 692-4248, courriel : info@lauberiviere.org, site web : www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.