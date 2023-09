NADEAU, Serge



À la Maison Michel-Sarrazin, le 29 août 2023, entouré de l'amour de sa famille et de ses nombreux amis, est décédé paisiblement, à l'âge de 82 ans, monsieur Serge Nadeau, fils de feu madame Gabrielle Couillard Debeaumont et de feu monsieur Louis Napoléon Nadeau.Auteur, conférencier apprécié et thérapeute du coeur, il a travaillé au Café Chrétien ainsi qu'au centre Durocher à Québec. Il laisse dans le deuil sa soeur Louise (Marc-André Parent) et son frère Yves ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.es.où nous recevrons les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Nous tenons à remercier tout le personnel de la Maison Michel Sarrazin pour les soins et l'accompagnement exceptionnels offerts à Serge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin- michel-sarrazin.ca