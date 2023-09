DROUIN, Daniel



À son domicile, le 3 septembre 2023, à l'âge de 70 ans et 1 mois, est décédé subitement monsieur Daniel Drouin. Il était le fils de feu madame Jacqueline Marcoux et de feu monsieur Paul-René Drouin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Monsieur Drouin laisse dans le deuil ses enfants et son petit-fils qu'il adorait: son fils Christian (Cynthia Nadeau), sa fille Geneviève (Steve Deschênes), son petit-fils Émilien Guay; la mère de ses enfants et amie Hélène Mailloux; ses frères: Yvan (Christine Lavigne) et René (feu Jinette Laverdière, Esther Lemieux). Il laisse également dans le deuil plusieurs autres parents des familles Drouin et Mailloux et des ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca ou à la Fondation Crohn et Colite Canada : 5530 Rue Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M2 1-800-461-4683 https://crohnetcolite.ca/ Find-My-Community