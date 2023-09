LAFLAMME COUTURE, Lucienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Lucienne Couture, épouse de feu Adrien Laflamme, fille de feu Joseph Couture et de feu Lydia Dion. Elle demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances aule dimanche 17 septembre 2023 de 19h à 21h. Lundi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Roger Leblond), Normand Marcelle Gagnon), feu Réal, Diane, Jean-Guy, Mario (Chantal Bolduc), feu Alain et ses petits-enfants : Dave Leblond (Vanessa Pyran), Ricardo Leblond, Guillaume Laflamme (Alison Fontaine), Alexandre Laflamme, Sébastien Laflamme (Kathleen Turgeon), Samuel Laflamme, Sara-Kim Laflamme (Louis-Philippe Fleury), Julie-Anne Laflamme et Marc-Antoine Laflamme (Sabrina Goulet) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Donovan Leblond, Charlotte Laflamme et Jacob Laflamme. Elle était la soeur de : feu Emma (feu Adrien Leblanc, feu Hormidas Poulin), feu Émile (feu Dolorosa Boutin), feu Gérard (feu Gabrielle Laflamme, feu Lucienne Labrecque), feu Jeannette (feu Lauréat Vachon, feu Clément Corriveau), Anita (feu Joseph Blais, feu Lucien Labrecque, feu Réal Morin), Raymond (feu Denise Corriveau, feu Lise Beaudet), Évariste (Françoise Arbour) et feu Éva (Guy Fidéli). De la famille Laflamme, elle était la belle-soeur de : feu Irène (feu Clément Corriveau), feu Gabrielle (feu Gérard Couture), feu Maurice, feu Jeanne d'Arc (feu Jean-Luc Blanchet), feu Donat (Françoise Carrier), feu Félicien (Céline Larochelle) et Germaine (feu Louis Pépin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que de la résidence l'Accueil Notre-Dame de Buckland pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la