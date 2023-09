BERNARD MAUGER, Louisette



À l'Hôpital St-Sacrement, le 18 août 2023, à l'aube de ses 80 ans, s'est envolée madame Louisette Bernard Mauger, épouse de monsieur Jean-Yves Mauger, fille de feu madame Marie Jeanne Grégoire et de feu monsieur Phydime Bernard. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Outre son époux Jean-Yves, elle laisse dans le deuil ses filles Manon (Daniel Boulet) et Lucie (Éric Melançon); ses petits-enfants: Sasha (Simon Bordeleau), Jordan (Alexandra Jean), Juliette et Charlotte; ses arrière-petits-enfants: Megan, Ariel et John Mason; l'ensemble des membres de la famille Bernard et de la famille Mauger, ainsi que ses neveux, ses nièces et ses chers ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLa famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement pour les soins prodigués notamment à la Dre Julie Lemay pour sa douceur et son humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, site web: https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/ Des formulaires seront disponibles sur place.