TURGEON, Gilles



À son domicile, est décédé subitement, à l'âge de 77 ans, monsieur Gilles Turgeon, époux de madame Suzanne Perreault. Il était le fils de feu Amédé Turgeon et de feu Marie-Ange Bargoné. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse Suzanne, il laisse dans le deuil ses fils : Mario (Maryse Chamberland) et Stéphane (Mélanie Grenier); ses petits-enfants : Mathieu, Thomas, Marilou et Vincent; ses frères et sa soeur : Marcel (Claire Gallichand), feu Pierre (feu Ghislaine Roy) et Pierrette (Jean-Guy Vézina), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Perreault : Patricia (feu Fernand Fortier), feu Cécile, feu Luc (Gisèle Larrivé), Abel (feu Hélène Corriveau), feu Gaétan, Margot (feu René Breton), Rita (Robert Blais), Lise (Robert Bourget) et Michel (Thérèse Guay). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 16 septembre 13h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".