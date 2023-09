MORIN, Pierrette



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 23 août 2023, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Pierrette Morin, épouse de monsieur Denis Gamache. Fille de feu dame Jeannette Pelletier et de feu monsieur Gérard Morin, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Madame Pierrette a été représentante AVON durant de nombreuses années. Elle était la soeur de : Huguette (Léo Linteau), Roger (Gemma Bernier), Ginette, Monique (feu Jacques Leclerc), feu Marcel (feu Ghyslaine Gamache), Jean-Marc (Lucille Pelletier), Roland, Danielle (Pierre Gagné), André (Lise Jean), Vital (Viviane Bourgault), Lynda (Louis Boulet) ; de la famille Gamache : André (Aline Lemieux), feu Lisette (Maurice Lemieux, leur fils Pascal) et Lise. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs bons conseils, leur soutien, leurs délicates attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Fondation Chanoine-Fleury, C.P. 894, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 15 septembre de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h., suivies de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial "sous les étoiles".