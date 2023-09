GADOURY, Rénald



A l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juin 2023, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédé monsieur Rénald Gadoury, fils de feu madame Eveline Samson et de feu monsieur Robert Gadoury. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres suivra au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses sœurs et frères: Carole (Marcel Jobin), Danielle (Michel Leclerc), Joceline (Léo Magnan), Alain, Michel et Louise; ses neveux et nièces : François Jobin (Marie-Michèle Brunet), Nicolas Jobin (Catherine Bouché), Emilie Jobin, Jonathan Couture (Vicky Fortin), Benjamin Couture (Judith Lemay), Isabelle Couture (Kevin Rosa); Catherine Magnan (Kevin Munkittrick), Vanessa Magnan, Francis Magnan et Gaibe Gadoury; ses arrière-neveux et nièces : Antoine, Camille, Sophie, Audrey, Charlotte et Clara Jobin, Ely et Anabelle Tremblay, Mackenzie et Ludovic Couture, Noémi et Matis Rosa, Miguel St-Germain, Félix, William, Jenna et Théo Munkittrick; son amie de toujours Louise Nadeau; ainsi que nombreux cousins et cousines. La famille souhaite remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Un merci spécial à la Dre Suzanne Bouchard, à Sandra Bertrand, agente administrative et à sa travailleuse sociale Valérie Letourneau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Opération Enfant Soleil. Site Web : https://www.operationenfantsoleil.ca/comment-donner/don-unique/