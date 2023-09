NADEAU, Gisèle



À son domicile, le 23 août 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Gisèle Nadeau, fille de feu Joseph Nadeau et de feu Albertine Ferland. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean Leblond et feu France Leblond; ses petits-enfants : Vanessa Bériault et Maxime Leblond (Rosalie Dumont); ses frères et soeurs : Pierrette, Raymond, Micheline (Jean Vézina), feu Yvette, feu Benoit, feu Henri, feu Maurice, feu Angéline, feu Yolande, feu Jean-Guy, feu Jacques, feu Lise et leurs conjoint(e)s; la famille Leblond : feu André, Blanche, feu Lucien, Madeleine, Oscar et Rita ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Merci à tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée.