Photo fournie par LPA Médical

Bryan Welch et Martin Turcotte, actionnaires de LPA Médical, m’annoncent l’acquisition de ConfortMédic, de Saint-Césaire, à la suite d’une transaction visant à renforcer le secteur des soins de longue durée au Québec. Cette acquisition permettra aux deux PME québécoises de combiner leurs forces afin de mieux servir leurs clients et de saisir de nouvelles opportunités sur les marchés, tout en maintenant une production locale au Québec. LPA Médical est une entreprise manufacturière de l’avenue Dalton à Québec, qui développe, fabrique et distribue des fauteuils innovateurs de confort, de mobilité et de positionnement depuis 1989. Sur la photo, Luc Forand, président de ConfortMédic (à gauche) et Bryan Welch, président et actionnaire, LPA Médical.

Du fond du cœur

Photo fournie par Pistagnesi-Doyon

Johanne Pistagnesi (photo), présidente de Pistagnesi-Doyon, agence de souscription et cabinet en assurance de dommages avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine et un large éventail de services, a accepté la présidence d’honneur du 38e cocktail-bénéfice et de l’encan virtuel Du fond du cœur au profit de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ), qui aura lieu le 5 octobre, de 18 h à 20 h 30, au Domaine Cataraqui de Québec. La mission de l’AISQ est de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un diagnostic apparenté ou personnes autistes et de leurs proches en soutenant des services, tels que Répit spécialisé à domicile et Habitation et milieux de vie. Billets en vente sur aisq.org

À guichets fermés

Photos fournies par les fondations

La Fondation Élan tient aujourd’hui, dans les allées du club de golf de Cap-Rouge, sa Classique de golf au profit des usagers de l’IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Annie Gagnon, directrice de la Fondation Élan, m’indique que la Classique affiche « complet » encore une fois et des profits records sont à prévoir. Même scénario du côté de la Fondation Sourdine qui tient également aujourd’hui sa Classique de golf cette fois dans les allées du club de golf de Lévis sous la présidence d’honneur de Dave Potvin, vice-président et propriétaire des Équipements EMU. C’est « complet » aussi du côté de Sourdine au grand bonheur de la directrice générale Sandra Ferguson et des enfants qui fréquentent l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds.

Relais pour l’autisme

Photo fournie par Le Relais

Que diriez-vous de grimper la montagne du centre de ski Le Relais tout en appuyant une bonne cause. C’est ce qui vous attend le samedi 16 septembre, de 9 h à 12 h, lors du Relais pour l’autisme au profit de la Fondation de l’autisme de Québec qui contribue annuellement au financement des services spécialisés offerts par son partenaire, l’association régionale Autisme Québec (Capitale-Nationale) aux personnes autistes et à leurs familles. Optez pour le volet « Participation » ou celui de « Défi » en vous inscrivant sur la plateforme CanaDon à lnkd.in/edXEdhND (dans le menu déroulant, choisir le fonds Relais pour l’autisme 2023 et indiquer Inscription montée du Relais en commentaire). L’activité aura lieu indépendamment de la température.

Anniversaires

Photo tirée de Facebook

Brigitte Boisjoli (photo), chanteuse québécoise (Star Académie 2009), 41 ans... Louis-Alexandre Pitre, professionnel en titre au club de golf Pinegrove... Tony Finau, golfeur professionnel américain sur le PGA Tour, 34 ans... David Desharnais, hockeyeur professionnel évoluant avec le Fribourg-Gotteron HC, de la Ligne nationale suisse, 37 ans... Mike Ward, humoriste québécois, 50 ans... Tim Wallach, joueur de baseball, avec les Expos de 1980 à 1992, 66 ans... Jean Rompré, de Québec, figure marquante du tennis québécois, 69 ans... Gill Gauthier humoriste et imitateur de Québec, 73 ans... Claudette Taillefer, animatrice en art culinaire, mère de Marie-Josée, 87 ans.

Disparus

Photos d’Archives et AFP

Le 14 septembre 2022 : Irène Papas (photos, 93 ans, actrice et chanteuse grecque qui a joué dans quelque 70 films au cours d’une carrière de plus de 50 ans, dont des films de renommée internationale comme Les Canons de Navarone et Zorba le Grec... 2021 : Norman Gene MacDonald, dit Norm MacDonald, 61 ans, humoriste et comédien né à Québec... 2017 : Grant Hart, 56 ans, musicien américain, chanteur et batteur du groupe Hüsker Dü... 2015 : Fred DeLuca, 67 ans, co-fondateur de la chaîne de restauration rapide Subway... 2014 : Miroslav Hlinka, 42 ans, hockeyeur sur glace slovaque... 2009 : Patrick Swayze, 57 ans, acteur, danseur, chanteur et auteur américain (Danse lascive) ... 2007 : Jacques Martin, 74 ans, un des grands animateurs de l’histoire de la télévision publique en France... 2007 : Robert Savoie, 80 ans, baryton de renommée internationale... 1996 : Rose-Alma Ouellette, dite « La Poune », 93 ans, comédienne, humoriste québécoise... 1992 : Paul Martin père, 89 ans, dernier ministre survivant de l’époque de Mackenzie King.