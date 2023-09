PELLETIER, Suzanne



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 1er septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Suzanne Pelletier, fille de feu dame Germaine Fortin et de feu monsieur Philibert Pelletier. Elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Elle était la soeur de : feu Valère, feu Clémence (feu Alfred Rioux), Agnès (feu Raoul St-Pierre) et Germaine (feu André Talon). Elle laisse également ses neveux et nièces : Raynald (Thérèse Kirouac), Jean-Pierre (Marie-Hélène Fournier), Michel (Andréanne Fournier) et Réjeanne Rioux (Roger Chrétien), Maryse (Laurier Carbonneau) et Chantal St-Pierre, Nancy et Stéphane Harton (Brigitte Bijou) et leur famille. Sont aussi affectés par son départ ses cousins, cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à toute l'équipe de la Résidence A.J. Bourgault de L'Islet ainsi que de La Maison d'Hélène pour les excellents soins et leur accompagnement procuré avec bienveillance et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 https://jedonneenligne.org/maisonhelene/ DIMMAISON/. Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 15 septembre de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 12h., suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.