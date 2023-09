COULOMBE, Roger



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que le 14 juillet 2023, à l'Hôpital général de Québec, est décédé à l'âge de 95 ans, monsieur Roger Coulombe, époux bien-aimé de feu dame Lorette Gervais, fils de feu monsieur Joseph Coulombe et de feu dame Jeanne Létourneau. Il demeurait à QuébecLa famille vous accueillera aule mardi 19 septembre 2023 de 9h à 11h. Il était le père de Marc (Marie-Claude Bernard), Daniel, Richard (Sally Watson), Gervais (Michèle Blackburn) et Jean (Daniela Zomparelli); le grand-père de Martin (Alejandra Andrade), Hélène (André Roy), Myriam (Guillaume Lafortune), Benoit (Annie Laroque), Estelle, Jean-Marie (Diana Arriero), Mégane, Marie-Andrée (Vincent Buissières), François (Mariana Takashima), Jackie, Jimmy et Maxim; l'arrière-grand-père de Jacob, Étienne, Éloi, Madeleine, Claire, Gabrielle, Édouard, Émile, Rafaël, Mahel et Georges; et le beau-frère de Lina Bouchard (feu Georges Gervais). Il laisse dans le deuil ses nombreux neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs : Jeanne d'Arc et Loretta.La famille désire remercier le personnel du troisième étage de l'Hôpital général de Québec pour leur aide, leur dévouement et la qualité de leurs services.