«Airmedic existait avant Stéphan Huot»: un concurrent réagit à la lettre ouverte

L’histoire du transport médical aéroporté a débuté bien avant Airmedic au Québec, souligne un concurrent de l’entreprise, qui souhaite remettre les pendules à l'heure après la publication de la lettre ouverte de l’homme d’affaires Stéphan Huot.

• À lire aussi: Airmedic: mon héritage aux Québécois

• À lire aussi: Airmedic passe aux mains de Dessercom: une saison de la chasse « comme d’habitude »

« Déjà dans les années 1980 et 1990, il y a des entreprises québécoises comme Essor Hélicoptères et Héli-Max qui ont essayé de s’implanter au Québec, sans succès », fait valoir le directeur général de Hélico Secours, Alain Vallières.

Photo fournie par Hélico Secours

D’après lui, le crédit pour la création d’Airmedic doit avant tout revenir à un ancien militaire oeuvrant maintenant dans le domaine depuis 25 ans, François Rivard.

« C’est lui qui a perçu l’importance des besoins dans les transports d’urgence héliportés pour les régions éloignées des grands centres urbains, comme ça se faisait ailleurs au Canada et dans d’autres pays. Il a travaillé comme paramédic en vol pendant le déluge du Saguenay et il a développé cette passion. »

M. Rivard est le fondateur d’Airmedic, qui opérait sous la forme d’un organisme à but non lucratif, à partir de 2000. Après cinq ans, l’OBNL comptait quatre bases, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, à Québec et à Saint-Hubert.

« Airmédic comptait 142 membres d’équipage, médecins, infirmières, inhalothérapeutes et paramédics, en plus d’avoir réalisé près de 500 missions, déjà à l’époque. Clairement, ça existait avant Stéphan Huot », poursuit M. Vallières.

L’arrivée de Huot

Ce n’est qu’à partir de 2012 que deux actionnaires, dont Stéphan Huot, sont entrés dans l’aventure. C’est à ce moment que l’entreprise s’est privatisée pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

« C’est la capacité qu’avaient démontrée les nouveaux copropriétaires à apporter des liquidités et les bonnes relations avec le milieu de la santé qui avait poussé François Rivard à accepter cette transition, explique le directeur général de l’entreprise concurrente. Cependant, en 2014, il est parti en raison d’un désaccord sur les enjeux de gestion et d’orientation par rapport à la mission initiale. »

Alain Vallières trouve « dommage » qu’il n’y ait aucune mention de l’homme avec qui il a fondé Helico Secours, en 2020, dans la lettre de Stéphan Huot. Il déplore également le choix du titre de la lettre (Mon héritage aux Québécois), puisqu’il pourrait donner l’impression que ce dernier s’approprie en entier la réussite d’Airmedic.

Tout comme François Rivard, M. Vallières a refusé de commenter davantage le contenu de la lettre ouverte de mercredi.

« Je voulais simplement raconter la véritable histoire du transport médical par hélicoptère et ses origines au Québec », conclut-il.