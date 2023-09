Gérald Raymond



À l'Hôpital Laval, le 26 août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gérald Raymond, conjoint de feu Viviane Talbot, fils de feu madame Aline Duteau et feu monsieur Ovida Raymond. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères : Claude (Jeannette Godin), Jacques (Marie-Claude Drouin), ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s ainsi que les frères, sœurs, neveux et nièces de la famille de Viviane. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : feu Fernand (Alice Brien), feu Rita (feu Benoit Germain), feu Jean-Marie, feu Marielle, feu Pierrette (Claude Giroux). Sa conjointe Viviane Talbot l'a suivi dans l'au-delà moins de 2 jours plus tard. Ils n'avaient pas d'enfants.À l'Hôpital Laval, le 28 août 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Viviane Talbot, conjointe de feu Gérald Raymond, fille de feu madame Emilia Beauchesne et feu monsieur Emery Talbot. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Guy (Denise Plante) et sa soeur Michelle, ses neveux et nièces : Pierre Talbot, Lise Talbot, Claudie Chaput, Stéphane Chaput (Brigitte Couture) et Catherine Chaput (Patrick Chillis) ainsi que de nombreux petits-neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Raymond, plusieurs cousins et cousines, autres parents et amis, particulièrement ses consoeurs du Collège Notre-Dame-de-L'Assomption de Nicolet et ses confrères du Séminaire de Nicolet de la cohorte 1967 ainsi que sa grande amie Diane. Elle est allée rejoindre son conjoint et complice d'une vie, Gérald, décédé le 26 août, 2023.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don àla Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec,2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999,courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 14h.La mise en niche des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.