PARADIS, Ronald



À l'Hôpital de Saint-Raymond, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Ronald Paradis, époux de Céline Amyot et fils de feu monsieur Gérard Paradis et de feu madame Marie-Louise Lamothe. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Paradis laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Dominique, ses frères et soeurs de la famille Paradis: feu Géraldine (feu Roland Roy), feu Mathilde (feu Raymond Pilon), feu Yvon, Marcel (Doris Maranda), feu Normand (Lise Papillon), feu Guy (Lise Matte), feu Paul (Lise Paquet), feu Réjean et Ginette (Yvon Bouffard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Amyot: André (Myriam Mongrain), l'Abbé Jean, Guy (Louise Proteau), Denis (Odette Legault), Michel (Rolande Corriveau) et Claude.Il laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Raymond et à tous ceux et celles qui se sont occupés de sa santé dans les dernières années.et de là, au columbarium de la résidence funéraire Claude Charest et fille. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant des dons à la Fondation Santé Portneuf, soins palliatifs, https://www.santeportneuf.ca/