Babcock doit s'expliquer au syndicat des joueurs

La saga entourant Mike Babcock est loin d’être terminée.

Selon le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman, le directeur exécutif de l’Association des joueurs Marty Walsh et son adjoint Ron Hainsey sont à Columbus jeudi pour rencontrer l’entraîneur-chef.

Si l'adjoint au commissaire Bill Daly a annoncé mardi que la Ligue nationale de hockey n’enquêterait pas sur cette histoire, semble-t-il que le syndicat des joueurs veut creuser plus loin. Quelques porte-couleurs des Blue Jackets seront rencontrés dans les prochaines heures.

Rappelons que mardi, le balado «Spittin’ Chiclets» a révélé que Babcock fouillait dans la vie privée de ses joueurs.

Le nouvel entraîneur-chef des Blue Jackets aurait demandé à Boone Jenner de venir dans son bureau avec son cellulaire pour regarder des photos personnelles, afin de «comprendre quel genre de personne il est».

Selon Babcock, l’histoire rapportée par Paul Bissonnette dans le balado est tout simplement fausse.

«En rencontrant nos joueurs et notre personnel, j’ai demandé de me montrer, sur leurs téléphones, des photos de leurs familles, et ce, dans le but d’apprendre à les connaître. Il n’y avait aucun autre objectif derrière cette initiative», a déclaré le pilote.

Jenner est venu à la défense de Babcock dans un communiqué, tout comme Johnny Gaudreau et Zach Werenski.