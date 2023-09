Maurice C. Parent



À l'âge de 94 ans et 6 mois, le 24 août 2023, à la Maison Paul-Triquet, entouré de beaucoup d'amour, est décédé paisiblement monsieur Maurice C. Parent, MMM, CD, capitaine retraité des Forces armées canadiennes, époux de feu Berthe Auger et fils de feu Delphis Parent et de feu Marie-Louise Bouchard.La famille vous accueillera aule vendredi 22 septembre 2023 de 10h30 à 13h.Il laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés : Nancy (Hon. Jacques J. Levesque), Richard et Line (Donna Malthouse), ses petits-enfants : Prisca (Steeve Bilodeau), Ingrid (Pascal Jobin) et Anthony (Andréanne Lanthier), ses arrière-petits-enfants : Lyvia, Ethan et Léana ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de : feu Père Marcel Parent O.M.I., feu Ghislaine Parent (feu Gérald Lamarche), feu Louis-Marie Parent, Yolande Parent (feu Denis Brunelle), feu Marius Parent (feu Margaret Rogers), feu Raynald Parent (Jacqueline Lauzier), Mariette Parent (feu Rémi Lavictoire), Josianne Parent, Marguerite Parent (feu Georges Rioux) et feu Jean-Yves Parent. Il était le beau-frère de : feu Marcel Auger (feu Monique Dufresne), feu Jacqueline Auger (feu Gaston Cauchon), feu André Auger (feu Françoise Lachance), feu Rolande Auger (feu Jean Bertrand), feu Robert Auger (Denyse Duguay) et feu Françoise Auger (feu Guy Ferland). Il laisse également dans le deuil Frédérique, Tyler et Jade.Originaire de Sayabec, comptable de formation, il s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1949 et a cumulé plus de 30 ans de service. En plus d'être un vétéran de la guerre de Corée, il a participé à plusieurs missions, notamment celle de Chypre en 1968-1969. Il a également été Commandant du Corps de Cadets de Neufchâtel (CC2847) et a été membre de plusieurs associations militaires.Il a été un époux très aimant, ayant été marié 65 ans à son épouse adorée Berthe qu'il est allé rejoindre. Il a également été un père admirable par son exemple de droiture, de fierté, d'engagement et de persévérance.- LacordaireLa famille tient à remercier très chaleureusement le personnel soignant de la Maison Paul-Triquet pour leur dévouement exceptionnel, leur humanisme, leur attitude bienveillante et les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387.