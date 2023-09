DE REPENTIGNY, Gérard (Jerry)



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 août 2023, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gérard De Repentigny, époux de madame Diane Marceau, fils de feu madame Noëlla Gougeon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 12h.. Outre son épouse Diane, il laisse dans le deuil ses enfants : Jérôme (Mélanie Garneau) et Alexandre (Edith Dufour); ses petits-enfants : Frédérique, Nathan, Edouard, Mikael, et Gabriel; son frère : René De Repentigny, Roger Brisson et Raymond Ellemberg (Christiane Tremblay); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marceau : Léandre (feu Fabienne Gilbert), Julien (Diane Dumont), Réal (Lise Laflamme), Clermont (Lucie Fontaine), Rémi (feu Huguette Larocque), Carole (Jean Lacouline), Richard (Hélène Vallerand) et Réjeanne (Roch Simard); ainsi que de nombreux autres parents et amis. Outre sa mère Noëlla, il est allé rejoindre son frère Yvon; sa soeur Raymonde Ellemberg; ses beaux-parents : Marc Marceau et Alvénia Nadeau; son beau-frère Gaétan Marceau. La famille souhaite remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Un merci spécial au Dre Carrier et au Dre Lemay pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle. Site Web : https://www.gilleskegle.org/donenligne.aspx. Des formulaires seront disponibles sur place.