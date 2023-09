PICARD, Cécile



À l'unité Carrefour du Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 3 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Cécile Picard, fille de feu Monsieur Alexandre Picard et de feu Madame Jeanne Lemieux. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu l'abbé Normand, Jeannette (Wilfrid Huppé), Monique (feu Jacquelin Couture), feu Georges (Lise Gagné), feu Céline (Michel Vincent) et Lise; ses filleuls : Nathalie Huppé (Simon Demers) et Édouard Demers (Valérie Schur); ses neveux et nièces : Chrystiane Huppé (Michel Gouger), Claire Huppé (Gilles Tardif), Caroline Couture, Philippe Couture (Isabelle Piché), Josée Picard, François Picard et Isabelle Vincent (Stéphane Blouin); ainsi que de nombreux petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité Carrefour du Centre d'hébergement Paul-Gilbert, au personnel du Centre d'accueil St-Joseph ainsi qu'au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Parkinson Québec. La famille recevra les condoléances à la :de 9h à 10h45.Immédiatement après le service religieux, une mise en terre suivra au cimetière de Charny.