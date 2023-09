OUELLET, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Marcel Ouellet, le 12 juillet, 2023, à l'âge de 83 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Henrie, sa fille Marie-France (Patrice Campeau), ainsi que sa chère petite-fille Laurence. Marcel était le frère de Marguerite (feu Bernard Papineau), feu Marius (Huguette Thériault), Normande (Jean-Marie Gagnon), feu Jean-Guy (Gisèle Lessard) et de feu Clément (Louise Côté). Il laisse également dans le deuil sa belle-famille, Monique Henrie (Ronald Guilbault), Maurice Henrie (Anne-Marie Grenier), feu Rachel Henrie, feu Claudette Henrie, Françoise Henrie (feu Marcel Bouchard), feu André Henrie (Diane Vachon), Louise Henrie, ainsi que Madeleine Henrie (feu Serge Bureau). Il laisse aussi derrière lui des neveux, nièces et amis, tant au Québec, qu'en Ontario, qu'aux États-Unis. En tant que paléoécologiste, il a été professeur et chercheur à l'Institut National de la Recherche Scientifique (Université du Québec) pendant de nombreuses années. De retour dans sa région natale, il s'est consacré à l'agriculture et à la Ferme Tournesol avec ses deux frères Marius et Jean-Guy. Nos plus sincères remerciements à tous les membres du personnel médical qui ont accompagné Marcel tout au long de ce parcours éprouvant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec - unités de soins palliatifs.