Biden nomme une représentante spéciale pour aider à reconstruire l'économie ukrainienne

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi avoir nommé la milliardaire et ancienne ministre du Commerce Penny Pritzker représentante spéciale pour la reconstruction de l'économie de l'Ukraine, ravagée par l'invasion russe.

«De concert avec le gouvernement ukrainien», ainsi qu'avec les alliés des États-Unis, les institutions financières internationales et le secteur privé, Mme Pritzker «dirigera les efforts des États-Unis pour aider à reconstruire l'économie ukrainienne», a indiqué le président dans un communiqué.

Cette riche femme d'affaires qui fut ministre sous l'administration Obama et est issue d'une famille influente - son frère est le gouverneur de l'Illinois - devra «aider le gouvernement ukrainien à entreprendre les réformes nécessaires à renforcer son économie», selon M. Biden.

C'est une priorité de l'administration américaine, au moment où l'inquiétude grandit autour du sujet de la corruption.

Mme Pritzker sera chargée de «mobiliser les investissements publics et privés, de définir les priorités des donateurs et d'oeuvrer en vue d'ouvrir les marchés d'exportation et les commerces contraints de fermer par les attaques brutales de la Russie», a ajouté le président américain.

La Banque mondiale a estimé que l'Ukraine aurait besoin de plus de 400 milliards de dollars pour se reconstruire.

Dans un récent rapport, l'Agence américaine pour le développement international a appelé à une reconstruction qui modernise l'économie ukrainienne, en renforçant le secteur privé ainsi que les protections contre la corruption.

Lors d'une conférence à Londres en juin, les États-Unis ont promis 520 millions de dollars pour soutenir l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, un engagement distinct des plus de 43 milliards fournis par Washington en aide sécuritaire.