FISET, Pierre



À L'Hôpital-Laval (IUCPQ), le 31 août 2023, est décédé, à l'âge de 81 ans, monsieur Pierre Fiset, époux de madame Julie Brochu. Il était le fils de feu monsieur Adrien Fiset et de feu dame Monique Cantin. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances ende 9h30 à 11h.. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le chagrin ses enfants : Sylvain et Pierre-Luc (Sylvie Bélanger); ses petits-enfants : Dave et William; sa soeur Noëlla; son frère Réjean (Johanne Proulx); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Claire, Louisette (Louis Paquet), Annette (Léon Fauchon), Paula (Claude Garneau), Lucie (Médéric Picard) et Jean-Claude Lachance; ses tantes; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre sa soeur Rita (Yvon Sanfaçon), son frère Gaston ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Rémi Bouchard, Roger, Claude, Camilla (Amédée Lindsay), Francine et Gaétan Brochu qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux services de pneumologie de l'Hôpital-Laval et les soins palliatifs. Des formulaires seront disponibles à l'église. La famille tient à remercier l'équipe de maintien à domicile du CIUSSS ainsi que le personnel du 5e étage et les soins palliatifs de l'Hôpital-Laval pour les bons soins prodigués. Prière d'envoyer vos messages de sympathies via notre courriel : complexe.arochette@gmail.com