ROCHETTE, Michel



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint Raymond, le 11 septembre 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Michel Rochette époux de madame Francine Sauvageau, fils de feu monsieur Raymond Rochette et de feu madame Huguette Mercier. Il demeurait à Donnacona. Michel laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Sébastien (Andrée-Anne Gallant), sa fille Stéphanie (Jean-Philippe Côté); ses petits-enfants : Kloé, Nathan et Léo, Markus et Madison; sa soeur Jocelyne (Jean-Marc Leclerc), ses frères Claude (Marie Piché), Jacques (Line Beaulieu), Yves (Gaétane Falardeau); sa belle-mère Carmen Gingras (feu Claude Sauvageau), sa belle-soeur Chantal Sauvageau (Claude Dubuc), son filleul Samuel Dubuc (Marie-Michèle Cloutier); son oncle Gilles Rochette (feu Lucille Béland), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille recevra les condoléances au, à partir de 12h30et de là, au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils. Remerciements particuliers au Dre Christine Roy (médecin de famille), aux médecins de l'Hôtel-Dieu de Québec, au personnel du CLSC de Donnacona, Dr Séguin (Hôpital St- Raymond) pour les bons soins prodigués. Michel souhaitait que l'envoi de fleurs soit compensé par un don à Opération Enfant Soleil.