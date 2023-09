CÔTÉ, Gaétan



À son domicile, le 21 août 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Gaétan Côté, époux de feu dame Francine Neault. Il était le fils de feu dame Mariette Bédard et de feu monsieur Adélard Côté. Il demeurait à Québec. " Il a maintenant rejoint son épouse, la femme de sa vie. "La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Claudette (Clermont Robitaille), Raymonde (Vincent Leblanc), André (Christiane Laplante) et Réjean; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Neault : Michel (Hélène Aubin), feu Sylvie (Réjean Couture, Édith Doyon), André (Marie-Claude Gagné), Daniel et Éric (Annick Verreault); sa filleule Marie-Claude Couture (Anthony Lacasse-Pelchat) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier ses voisins et amis Andrée Gingras et Jean Pelletier pour tous les bons soins rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca