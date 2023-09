HARVEY, Jacques



Au CHSLD de Lajemmerais à Varennes, le 2 août 2023, à l'âge de 82 ans et 2 mois, nous a quittés Monsieur Jacques Harvey. Il était l'époux de Madame Huguette Dupont et il demeurait à Varennes, autrefois de l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis en l'église Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, samedi jour des funérailles à compter de 10 heures. Outre son épouse, Monsieur Harvey laisse dans le deuil ses filles : Elizabeth et Marielle (Lucie Simoneau); sa soeur et son frère : Rose-Marie (Luc Harvey) et Normand (Noëllènne Dufour); ses filleuls : Nicolas Harvey et Mathieu Harvey; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dupont ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre ses parents : Omer Harvey et Victorine Harvey; ses frères : Guy et Yves. Un merci spécial est adressé au personnel du CHSLD de Lajemmerais pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, des formulaires seront disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la