LAMONTAGNE, Père André, s.m.



À la Maison Bon-Pasteur, le 10 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé Père André Lamontagne, s.m., fils de feu dame Imelda Bélanger et de feu monsieur Émile Lamontagne. Il demeurait à Québec.Ses confrères et la famille vous accueilleront à lale jeudi 21 septembre 2023 de 19 heures à 21 heures et le vendredi 22 septembre 2023 de 9 heures à 10 heures.et de là, au cimetière du même nom. Il laisse dans le deuil ses confrères de la congrégation des Pères Maristes; les membres de la famille Lamontagne : son frère feu Paul (Monique Lockquell), sa nièce Sylvie (Daniel Gignac) et leurs deux enfants : Valérie Gignac et Simon Gignac (Andréanne Titley Péloquin), son arrière-petite-nièce Élie Gignac, ses deux neveux : Pierre et Martin Lamontagne (Carole Erseel) ainsi que son petit-neveu Émile Lamontagne. Ses confrères de la congrégation des Pères Maristes ainsi que sa famille désirent remercier le personnel de la Maison Bon-Pasteur pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Missions des Pères Maristes : 1520, avenue du Parc-Beauvoir, Québec, G1T 2M4.