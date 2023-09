Carabins de l'Université de Montréal: La filière française carbure à plein régime

La filière française des Carabins de l’Université de Montréal carbure à plein régime.

Si l’ailier espacé Hassane Dosso avait démontré son potentiel en 2021 avant de louper la très grande majorité de la saison 2022 en raison d’une sérieuse blessure à un genou et que le plaqueur Christopher Fontenard est une force à l’intérieur sur la ligne défensive, un petit nouveau s’impose parmi les partants cette année.

À sa troisième saison, le porteur de ballon Glodi Halafu a mérité le poste de partant au camp d’entraînement et il vivra son baptême de feu face au Rouge et Or de l’Université Laval dans un rôle de titulaire.

«Depuis l’âge de 12 ans quand j’ai vu Johnny Manziel (Texas A&M) battre Alabama, je rêve de jouer dans les rangs universitaires et de disputer de grands matchs, a raconté le produit des Gaillards de Jonquière qui est né au Congo, mais qui a grandi en France. Je suis reconnaissant au Seigneur de me donner la chance de jouer dans ce genre de match. C’est pour cette raison que j’ai traversé l’Atlantique.»

«Au départ, je souhaitais obtenir une opportunité dans la NCAA, mais je n’ai pas été approché, d’ajouter Halafu. Montréal est la seule équipe qui m’a recruté.»

À sa 3e saison dans l’uniforme des Bleus, Halafu obtient l’opportunité de démontrer son savoir-faire. «L’important n’est pas mon plan, mais le plan de Dieu qui voulait que je sois partant à ma 3e année, a-t-il souligné. J’ai beaucoup travaillé pour ces moments et mon travail a porté fruit.»

Départs importants

Pièce importante du puzzle défensif des Carabins, Fontenard est maintenant le joueur le plus expérimenté sur la ligne défensive avec le départ de Philippe Lemieux-Cardinal et de Tommy Mercier qui ont complété leur parcours universitaire.

«Les nouveaux partants ont moins d’expérience, mais ils auront un impact aussi important que moi, a-t-il mentionné. J’ai hâte qu’on les voit afin qu’ils obtiennent le crédit qu’ils méritent. La profondeur sur la ligne défensive est tellement énorme. Du 1er au 17e, tous les gars sont bons et c’est à leur tour de le prouver. Comme partant, la profondeur de la ligne défensive nous met une bonne pression de bien faire.»

S’il convient que Fontenard qui a fait ses classes avec les Filons de Thetford Mines est son général, Marco Iadeluca aime ce qu’il voit des nouveaux partants. «Bradley Nseaka est prêt à assumer un plus grand rôle, a indiqué l’entraîneur-chef des Carabins. Jeremiah Ojo et Gabriel Maisonneuve ont aussi vu beaucoup de terrain au cours des deux dernières années et ils faisaient partie de la rotation.»

Le natif de Toulouse ne croyait pas camper un rôle aussi important dès ses débuts universitaires en 2021. «Je ne pensais pas avoir un impact aussi rapidement, a reconnu le plaqueur de 6 pi 3 po et 287 livres. J’ai aimé que les entraîneurs me donnent ma chance dès ma première saison. J’ai progressé à chaque année.»

Avec son statut de joueur international, les portes de la LCF pourraient s’ouvrir devant Fontenard. «La LCF est maintenant plus accessible pour les joueurs internationaux et c’est vraiment cool de mettre la lumière sur des joueurs de partout dans le monde, mais ça ne me préoccupe pas trop pour l’instant, a-t-il souligné. Je veux terminer mes études et je serai admissible seulement dans deux ans.»