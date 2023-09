À TVA Sports: le Canada face à la Suède à la Coupe Davis

Après avoir balayé les honneurs de ses trois duels contre l’Italie la veille, la formation canadienne de la Coupe Davis a bien amorcé les hostilités face aux Suédois, jeudi, à Bologne.

Cette rencontre de la phase de groupes est en cours à TVA Sports en direct de Bologne, en Italie.

Le vétéran Vasek Pospisil a ainsi arraché une victoire de 7-6 (5), 5-7 et 6-2 à Leo Borg, 334e joueur mondial et fils de l’ancien numéro 1 Björn Borg. En dépit de la jeunesse de son adversaire de 20 ans, le vainqueur a peiné sur la surface de jeu, particulièrement au troisième set quand des crampes l’ont ennuyé à quelques reprises. Cependant, deux bris ainsi que les erreurs au service de Borg ont facilité la tâche du Britanno-Colombien.

Détenteur du 187e rang de l’ATP, Pospisil a dominé 24 à 4 au chapitre des as et a commis trois doubles fautes, contre six pour Borg.

«C’est très humide ici et j’ai essayé de tenir bon en accélérant un peu le jeu. J’ai voulu jouer des points courts, aller au filet davantage et forcer la note, a-t-il admis en entrevue sur la surface de jeu après le match. Vers la fin de la deuxième manche, j’ai commencé à me sentir mal. Il y avait plus de tension et je n’ai pas joué beaucoup de rencontres dernièrement. J’étais plus nerveux et, étant à la Coupe Davis, il y a plus d’émotion et on veut gagner. La fatigue a embarqué, puis ce furent les crampes au début de la troisième.»

«Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai gagné ce match. J’ai effectué certains coups formidables», a-t-il ajouté.

Immédiatement après, le Québécois Gabriel Diallo a commencé son affrontement avec Elias Ymer dans le deuxième choc du jour. Par la suite, Pospisil reprendra en principe l’action, cette fois aux côtés d’Alexis Galarneau. Le duo se mesurera à Andre Goransson et Filip Bergevi.