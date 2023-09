FORTIN PICARD, Céline



Au CHSLD Akhiakahratatha'yeh de Wendake, le 11 septembre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Céline Fortin, épouse de feu monsieur Germain Picard, fille de feu dame Jeanne Simard et de feu monsieur William Fortin. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h00 à 15h00 et serontLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Wendake. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves Picard (Doris Adam), Pierre Picard (Annie Girard), André Picard (Christiane Gros-Louis) et Julie Picard (René Lapierre); ses petits-enfants : Maxime, Akian, Aniska et Marjolie (leur mère France Perron), Marilyn, Sébastien et Alex-Ann; et ses arrière-petits-enfants : Norah Lou et Chayton. Elle était la soeur de feu Gisèle (feu Jean-Paul Picard), feu Roch (feu Suzanne Trempe), feu Bibiane (feu Roger Bouchard), feu Gaston (feu Andrée Gagnon), feu Gilles (feu Monique Fortin), feu Jean-Paul (feu Monique Cormier), feu Charlotte (feu Denis Beaudoin), feu Marc (Marthe Lavoie) et Louise (Réal Trottier). Elle était aussi la belle-soeur de Gaspard Picard (Kathrin Gruber), feu Thérèse Picard, feu l'abbé Rémi Picard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du Service du Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent de Wendake. Merci plus particulièrement à tout le personnel soignant et bénévole de la Résidence Marcel Sioui et du CHSLD Akhiakahratatha'yeh de Wendake pour les bons soins prodigués à notre mère madame Céline Fortin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Résidence Marcel Sioui, 70, rue de l'Ours, Wendake (Québec), G0A 4V0, tél. : 418 843-8004.