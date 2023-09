DUBOIS, Alain



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 16 juillet 2023, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Alain Dubois, fils de feu madame Jeannine Labrècque et de feu monsieur Paul-Henri Dubois. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Il laisse dans le deuil ses enfants: Danick Dubois (Sam Bouchard) et Kim Dubois; sa sœur : Johanne Dubois (Christian Mainville), ainsi que plusieurs autres parents et amis.